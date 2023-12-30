“Мятежная луна” Зака Снайдера провалилась на Netflix? Было бы несправедливо наз...

“Мятежная луна” Зака Снайдера провалилась на Netflix?Было бы несправедливо называть фильм Зака Снайдера “Мятежную луну” “провалом”, потому что это не совсем так, но это гораздо ближе к “провалу”, чем к “хиту”, который коммерсанты из кожи вон лезут, чтобы раскрутить его для… источник.