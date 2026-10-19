“Top Trump adviser Ric Grenell allegedly outlined a stunning pay-for-influence offer to a Turkish billionaire last year: access to ‘POTUS,’ ‘VIP events’ and administration officials, according to a text message that the White House counsel is investigating,” Axios reports.
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