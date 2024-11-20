MicroStrategy ускоряет темпы покупки биткоинов за счет продажи облигаций

MicroStrategy ускоряет темпы покупки биткоинов за счет продажи облигацийMicroStrategy Inc. ускоряет темпы покупки биткоинов, увеличивая количество конвертируемых облигаций, которые она продает, почти на 50% для финансирования дополнительных покупок криптовалюты, пишет Bloomberg.
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