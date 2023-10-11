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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае госавтоинспекторы провели с водителями разъяснительную работу по профилактике мошенничеств

В Хабаровском крае госавтоинспекторы провели с водителями разъяснительную работу по профилактике мошенничеств

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Комсомольскому району рассказали автолюбителям об основных видах и способах совершения мошеннических действий и дали важные рекомендации о том, как не попасть в руки аферистов.

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