Вахтовик перевел неизвестным почти 6 миллионов рублей и остался в Златоусте без колес

Ехавший через Златоуст вахтовик из Башкортостана перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции 49-летний житель Башкирии рассказал, что работает вахтовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, куда ездит на собственном автомобиле «Киа Рио».