Страна и люди

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В России вводится ограничение на снятие наличности в валюте

В России вводится ограничение на снятие наличности в валюте

Центробанк РФ сообщил, что в России вводится временный порядок обращения наличной валюты. Так, новые валютные счета и вклады открывать будет можно, но снимать с них деньги получится только в рублях по рыночному курсу после определённой суммы.

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