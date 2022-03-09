В России вводится ограничение на снятие наличности в валюте

Центробанк РФ сообщил, что в России вводится временный порядок обращения наличной валюты. Так, новые валютные счета и вклады открывать будет можно, но снимать с них деньги получится только в рублях по рыночному курсу после определённой суммы.
Центробанк РФ сообщил, что в России вводится временный порядок обращения наличной валюты. Так, новые валютные счета и вклады открывать будет можно, но снимать с них деньги получится только в рублях по рыночному курсу после определённой суммы.
Свежие комментарии