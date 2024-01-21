Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Найти, отобрать и вернуть домой с процентами. Путин отдал приказ отнять у англосаксов всё, что они украли у России за последние 500 лет

Найти, отобрать и вернуть домой с процентами. Путин отдал приказ отнять у англосаксов всё, что они украли у России за последние 500 лет

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 18 января Верховный подписал занятное распоряжение под номером 21.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Скакать это к хохлам!
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17 час.
а
айрат
Когда Аляску вернем назад, в Родные берега! Кстати Порт-Артур. и порт Дальний, тоже пора возвращать в родные берега! А также Нашу военную базу Тихоокеанской эскадры на Мадагаскаре!
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17 час.
НД
Николай Данилевский
Спасибо Мечты. Мечты
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12 час.

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