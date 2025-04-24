В Госдуму внесен законопроект о страховании долгосрочных вкладов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении дополнительного лимита страхового возмещения в размере 2,8 миллиона рублей для безотзывных вкладов, открытых на срок от трех лет, передает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.