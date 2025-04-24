В Госдуму внесен законопроект о страховании долгосрочных вкладов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении дополнительного лимита страхового возмещения в размере 2,8 миллиона рублей для безотзывных вкладов, открытых на срок от трех лет, передает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии