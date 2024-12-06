"Где деньги?": у Путина накопились вопросы к проектам "Ростеха".

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вместо спектаклей по ТВ с дурацкими вопросами, меры кардинальные надо применять! Не мебель переставлять, а бл.дей менять!
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