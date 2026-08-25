Гоша командовал, отец Настеньки молчал, а Тося лезла в чужие вещи: что не так с любимыми героями СССР

В советской киноклассике граница между добром и злом всегда рисовалась четко. Но зрительская симпатия далеко не всегда следует за сценарием, который настойчиво требует жалеть одного героя или брать пример с другого.
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