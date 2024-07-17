Андрей Карпатый основал стартап Eureka Labs, собирающийся внедрить искусственны...

Андрей Карпатый основал стартап Eureka Labs, собирающийся внедрить искусственный интеллект в образовательный процессКанадский учёный словацкого происхождения Андрей Карпатый (Andrej Karpathy) с 2015 по 2017 годы принимал участие в становлении компании OpenAI, затем несколько лет помогал Tesla создавать свой автопилот, но после возвращения в OpenAI на несколько месяцев покинул этот стартап, чтобы основать собственную компанию.