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Андрей Карпатый основал стартап Eureka Labs, собирающийся внедрить искусственны...

Андрей Карпатый основал стартап Eureka Labs, собирающийся внедрить искусственны...

Андрей Карпатый основал стартап Eureka Labs, собирающийся внедрить искусственный интеллект в образовательный процессКанадский учёный словацкого происхождения Андрей Карпатый (Andrej Karpathy) с 2015 по 2017 годы принимал участие в становлении компании OpenAI, затем несколько лет помогал Tesla создавать свой автопилот, но после возвращения в OpenAI на несколько месяцев покинул этот стартап, чтобы основать собственную компанию.

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