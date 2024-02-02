АМАРАНТ Трогательное видео! Принято решение давать гражданство РФ воинам, прибывшим к нам на помощь.
Ждем Корею? Сирийские соратники получили наши паспорта
Комментарии
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Sergiy Che
Северным корейцам походу есть уже дело - мочить южнокоррейский режим решивший заняться пиратством и пытающийся задерживать танкеры с российскими энергоносителями в их водах - вроде скоро моряки Кима начнут там бороться с пиратством...))
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3 час.
Natalija Osminina
Корейцы уже давно воюют. Просто об этом не трубят.
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1 час.
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