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Елена Драпеко: Думе нужны такие мэтры, как Ресин и Терешкова, которым уже за 80

Елена Драпеко: Думе нужны такие мэтры, как Ресин и Терешкова, которым уже за 80

Советская и российская актриса, политик, депутат Елена Драпеко рассказала об отсутствии ограничений по возрасту в Государственной Думе и объяснила, почему цифры в паспорте не имеют никакого значения, — сообщает МК-Питер.

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