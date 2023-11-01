Елена Драпеко: Думе нужны такие мэтры, как Ресин и Терешкова, которым уже за 80

Советская и российская актриса, политик, депутат Елена Драпеко рассказала об отсутствии ограничений по возрасту в Государственной Думе и объяснила, почему цифры в паспорте не имеют никакого значения, — сообщает МК-Питер.
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