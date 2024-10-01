Над Черным морем формируется циклоническая депрессия

1 октября 2024 года над акваторией Черного моря формируется циклоническая депрессия. В связи с этим на территорию Краснодарского края будут поступать очаги дождевых облаков, местами в сопровождении гроз, и более холодные воздушные массы, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.