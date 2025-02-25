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Московская студентка отдала мошенникам деньги и украшения почти на ₽6 млн

Московская студентка отдала мошенникам деньги и украшения почти на ₽6 млн

Московские полицейские выясняют обстоятельства мошенничества в отношении студентки одного из столичных вузов, отдавшей мошенникам деньги и украшения на сумму около 6 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Комментарии
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Eduard
Ума нет считай калека!
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21 час.
Eduard
Откуда у нас столько дураков верящих неизвестным лицам в телефоне? Сразу зы ценности в окно выбросила люди бы спасибо сказали,
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21 час.
Eduard
Про это уже читать надоело,
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21 час.
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