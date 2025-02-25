Московская студентка отдала мошенникам деньги и украшения почти на ₽6 млн

Московские полицейские выясняют обстоятельства мошенничества в отношении студентки одного из столичных вузов, отдавшей мошенникам деньги и украшения на сумму около 6 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии