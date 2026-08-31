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Вопреки стереотипам: 9 пар российских знаменитостей, доказавших существование настоящей женской дружбы

Вопреки стереотипам: 9 пар российских знаменитостей, доказавших существование настоящей женской дружбы

От звездных союзов в шоу-бизнесе обычно ждут интриг, затяжных ссор и скрытого соперничества. Но среди российских знаменитостей немало тех, кто доказал: искренняя женская привязанность и поддержка легко выдерживают испытание славой, годами и пристальным вниманием прессы.

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