В Москве начали демонтировать здание сгоревшего после теракта Крокус Сити Холла. Как сообщает читательница Мойки78, на территории сейчас видна техника.
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В Москве начали демонтировать здание сгоревшего после теракта Крокус Сити Холла. Как сообщает читательница Мойки78, на территории сейчас видна техника.