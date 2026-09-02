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Александр Поветкин: Олимпийский чемпион по боксу

Александр Поветкин: Олимпийский чемпион по боксу

Александр Поветкин: Олимпийский чемпион по боксу Спортпресса2 сентября 1979 года в Курске родился мальчик, которому суждено было стать первым в истории российским олимпийским чемпионом по боксу в супертяжёлой весовой категории.

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