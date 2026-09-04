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Трутнев исключил передачу Курил Японии

Трутнев исключил передачу Курил Японии

Зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев заявил, что Россия никогда не передаст Японии Курильские острова.

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