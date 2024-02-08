Китай «отвернулся» от России: что означает отказ от сотрудничества банка Chouzhou Commercial Татьяна АрестоваАлександр Роджерс, публицист и аналитик поднял волнение вокруг сенсационной новости, разлетевшейся на страницах Bloomberg и затем перепечатанной «Ведомостями».