Галкин и Пугачева устроили ночной футбольный матч с детьми

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с ночного футбольного матча. Он устроил спортивное состязание с сыном Гарри, а Алла Пугачева с дочкой Елизаветой взяли на себя судейские обязанности и страстно болели за игроков.