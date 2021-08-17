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Галкин и Пугачева устроили ночной футбольный матч с детьми

Галкин и Пугачева устроили ночной футбольный матч с детьми

Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с ночного футбольного матча. Он устроил спортивное состязание с сыном Гарри, а Алла Пугачева с дочкой Елизаветой взяли на себя судейские обязанности и страстно болели за игроков.

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