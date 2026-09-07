Мерц сделал драматическое заявление после поражения ХДС в регионах

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал драматичное заявление после серьёзного поражения его партии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт: «вне пол...
- Лондон берёт Цент...
- ВМ Как Китай отбирае...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым