Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении СВО

Принцип «кочующего» орудия позволяет расчету боевой машины в кратчайшие сроки выдвинуться на огневой рубеж, и после нанесения огневого поражения также оперативно покинуть сектор стрельбы, не допуская поражения личного состава ответным огнем противника.
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