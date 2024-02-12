Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении СВО

Принцип «кочующего» орудия позволяет расчету боевой машины в кратчайшие сроки выдвинуться на огневой рубеж, и после нанесения огневого поражения также оперативно покинуть сектор стрельбы, не допуская поражения личного состава ответным огнем противника.