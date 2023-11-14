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Губернатор потребовал выяснить причины обрушения в Спасо-Вознесенском соборе

Губернатор потребовал выяснить причины обрушения в Спасо-Вознесенском соборе

Глава региона дал поручение министру строительства и мэру Самары.Во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 13 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал разобраться в причинах обрушения в Спасо-Вознесенском соборе в областном центре.

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