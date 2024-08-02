Сокол
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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Прием посетителей ведется со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 Как стало известно, специалисты единого центра поддержки оказали более 160 тысяч различных услуг участникам специальной военной операции (СВО).

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