Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Прием посетителей ведется со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 Как стало известно, специалисты единого центра поддержки оказали более 160 тысяч различных услуг участникам специальной военной операции (СВО).
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