Ушаков: наследный принц ОАЭ подтвердил готовность принять переговоры

Наследный принц Абу-Даби, шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян заявил президента России, что страна готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Армия мигрантов н...
- В Верховной раде ...
- Армия мигрантов н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым