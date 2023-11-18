Песков: Запад мучается из-за бесполезности санкций против России

Западные страны мучаются из-за того, что введенные против России санкционные ограничения «не бьют» так, как им хотелось бы, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, видеозапись опубликована 18 ноября журналистом ВГТРК Павлов Зарубиным в своих соцсетях.
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