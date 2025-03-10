В Кирове в ДТП пострадали два человека

7 марта в 16.50 на ул. Горького, 49 в Кирове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора», в результате чего последний совершил съезд с дороги и наезд на дерево.
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