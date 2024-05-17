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В Израиле объявили о начале наземной операции в Рафахе

В Израиле объявили о начале наземной операции в Рафахе

REUTERS/Amir Cohen Еще больше денег США собираются потратить на оружие для Израиля. В палате представителей приняли закон, по которому Белый дом теперь обязан обеспечивать Тель-Авив ракетными комплексами и снарядами, причем бесперебойно.

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