Смех не грех

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Когда дебилы не могут блеснуть умом, они стараются выделиться наскальной живописью...Татуировки, котор...
  • Павел К
    ...пишу статьи с телефона и Т9 любит напакостить... ________________________  Надо на разработчиков Т9 подать в суд. ...С юмором о хейтер...
  • Владимир Афанасьев
    хейтеры-это засранцы. гавнюки. Ни что не сближет гавнюков, как возможность обосрать, кого либо!С юмором о хейтер...

Смешные комментарии и СМС-переписка (15 фото)

Смешные комментарии и СМС-переписка (15 фото)

Обратите внимание: Смешные каламбуры, или Игра слов, которая поднимет вам настроение (30 фото). Очередная порция скриншотов из социальных сетей и мессенджеров, которые вызовут улыбку и поднимут настроение! Больше интересных статей здесь: Забавное.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх