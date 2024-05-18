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Две трети россиян назвали работу в фармотрасли престижной

Две трети россиян назвали работу в фармотрасли престижной

Две трети опрошенных россиян оценивают работу в фармацевтической отрасли как престижную — такие данные были получены в ходе исследования, проведенного компанией "Алцея" в преддверии Дня фармацевтического работника, который ежегодно отмечается в России 19 мая.

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