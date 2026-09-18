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Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую

Комвзвода украинской армии вымогал взятку у сестры подчинённого, угрожая отправкой на передовую

Завершено досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Киевской области, который требовал около $2 тыс у сестры своего подчиненного за гарантии более безопасного прохождения им службы.

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