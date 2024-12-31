Страна и люди
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Страна и люди

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Поздравления с Новым Годом от Ким Чен Ына

Поздравления с Новым Годом от Ким Чен Ына

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу ПутинуГенеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын по случаю Нового 2025 года 30 декабря направил поздравительное письмо Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину.

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