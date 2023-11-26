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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Скотт Риттер: Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой

Скотт Риттер: Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой

Длительность российской СВО показывает, что Россия не собирается отступать от своих первоначальных требований касательно Украины, а Запад уже устал от затянувшегося и бесперспективного для него конфликта.

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