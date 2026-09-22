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Царьград

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Депозиты малого и среднего бизнеса в РФ достигли 3,8 трлн рублей

Депозиты малого и среднего бизнеса в РФ достигли 3,8 трлн рублей

К концу июля 2026 года объём срочных депозитов малого и среднего бизнеса достиг 3,8 трлн рублей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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