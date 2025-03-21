В Ингушетии руководитель бюджетного учреждения и директор фирмы подозреваются полицией в коррупции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факты получения взяток руководителем одного из бюджетных учреждений региона.
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