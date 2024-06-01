В Республике Марий Эл сотрудники МВД и общественники приняли участие в мероприятии, посвященному Международному Дню защиты детей

Сегодня в рамках акции «Защита» представители МВД по Республике Марий Эл, председатель и члены Общественного совета при МВД приняли участие в празднике для детей, который проходил в комплексе «Царевококшайский кремль».
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