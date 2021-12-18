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300 юных дарований доставили в Тюмень для участия в «Губернаторской ёлке»

Ребята прибыли из 26 различных муниципальных образований. Все они являются победителями различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, участниками молодежных общественных объединений.

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