300 юных дарований доставили в Тюмень для участия в «Губернаторской ёлке»

Ребята прибыли из 26 различных муниципальных образований. Все они являются победителями различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, участниками молодежных общественных объединений.
Ребята прибыли из 26 различных муниципальных образований. Все они являются победителями различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, участниками молодежных общественных объединений.
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