Автомобиль сбил движущегося по главной дороге мотоциклиста

Автомобиль сбил движущегося по главной дороге мотоциклиста

В Уссурийске 14 мая автомобиль сбил при выезде на главную дорогу мотоциклиста. Пострадал водитель мотоцикла, от более серьёзных травм его уберег мотошлем, сообщает ИА UssurMedia.

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