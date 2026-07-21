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7дней.ru

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Показала себя без макияжа и фильтров: Юлия Барановская испугала фанатов опухшим лицом

Показала себя без макияжа и фильтров: Юлия Барановская испугала фанатов опухшим лицом

Телеведущая призналась, что даже улыбаться не может. Юлия Барановская СоцсетиТелеведущая Юлия Барановская вышла на связь с подписчиками с жутко опухшим лицом и рассказала, какие беды постигли ее во время отдыха на Камчатке.

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