Показала себя без макияжа и фильтров: Юлия Барановская испугала фанатов опухшим лицом

Телеведущая призналась, что даже улыбаться не может. Юлия Барановская СоцсетиТелеведущая Юлия Барановская вышла на связь с подписчиками с жутко опухшим лицом и рассказала, какие беды постигли ее во время отдыха на Камчатке.