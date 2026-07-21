Показала себя без макияжа и фильтров: Юлия Барановская испугала фанатов опухшим лицом

Телеведущая призналась, что даже улыбаться не может. Юлия Барановская СоцсетиТелеведущая Юлия Барановская вышла на связь с подписчиками с жутко опухшим лицом и рассказала, какие беды постигли ее во время отдыха на Камчатке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии