Бантики или хиджаб?

евгений никитин

Дискуссия ни о чем. Православные девушки и женщины (те которые истинно верую в Бога) ходят с покрытой головой (носят платки). Так было принято на Дону и Кубани (про остальные губернии не знаю и сказать ничего не могу). Так вот граждане. Вы для начала узнайте и запомните разницу между хиджабом и никабом, а потом вступайте в дискуссию по их запрету. А Вы по незнанию легко поддаетесь на провокацию разного рода писак.