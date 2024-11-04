Глядя на дискуссии о никабах, хиджабах, я поняла, что мы заигрались в свободу совести, как ранее переборщили со свободой слова.
Бантики или хиджаб?
Комментарии
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евгений никитин
Дискуссия ни о чем. Православные девушки и женщины (те которые истинно верую в Бога) ходят с покрытой головой (носят платки). Так было принято на Дону и Кубани (про остальные губернии не знаю и сказать ничего не могу). Так вот граждане. Вы для начала узнайте и запомните разницу между хиджабом и никабом, а потом вступайте в дискуссию по их запрету. А Вы по незнанию легко поддаетесь на провокацию разного рода писак.
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4 час.
Людмила Редько
А кто ж ему даст? Ишаков тут нет
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3 час.
Людмила Редько
Православные девушки и женщины в обязательном порядке одевают платки только в церкви. И мы прекрасно знаем разницу между хиджабом и никабом. Местные мусульманки никогда не ходили замоташками, а чужие нам и нафиг не спеклись
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3 час.
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