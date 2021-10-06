Сын экс-диктатора Филиппин претендует на пост президента страны

Сын экс-президента Филиппин Фердинанда Маркоса, Фердинанд Бонгбонг Ромуальдес Маркос младший, заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Филиппин в 2022 году.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии