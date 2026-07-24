Герои нашего времени: отвага и самопожертвование на передовой

Знакомство с новыми героями продолжается. Каждый из них — пример стойкости и профессионализма.Старший лейтенант Вадим СлеменевРеактивный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления.