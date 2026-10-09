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Царьград

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Минобороны: России атакованы украинские порты и суда для ВСУ

Минобороны: России атакованы украинские порты и суда для ВСУ

Русские ВС нанесли ночные удары беспилотниками по портам Украины и судам, поддерживающим ВСУ. В результате атаки в порту Николаев поражён сухогруз с военными грузами.

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