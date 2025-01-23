Епископат США раскритиковал указы Трампа о миграции и смертной казни

Указы, подписанные президентом Дональдом Трампом по таким вопросам, как миграция, окружающая среда и смертная казнь, «вызывают глубокую тревогу», заявил президент Конференции католических епископов США архиепископ Тимоти П.
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