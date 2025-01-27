Минобороны РФ: ЗРПК «Тунгуска» уничтожила дрон ВСУ

Беспилотник был ликвидирован на херсонском направлении Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» группировки войск «Днепр» ликвидировал вражеский беспилотник в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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