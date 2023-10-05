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Война Судного дня. Как арабы едва не разгромили Израиль

Война Судного дня. Как арабы едва не разгромили Израиль

В израильской историографии ее называют войной Судного дня, в арабской – Октябрьской войной. В 3 часа 50 минут 6 октября 1973 года, в день поста Йом-Кипур – Судный день (самый священный для евреев день в году, когда жизнь в стране замирает), телефонный звонок разбудил главу израильского правительства Голду Меир.

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