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Петербургский дневник

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Россияне стали реже обращаться за займами на короткие сроки

Увеличились доли запросов на займы со сроками 15-21 день, 22-29 дней и 1 месяц Граждане России в январе-августе 2024 года сократили спрос на займы до 7 дней и 8-14 дней в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.

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