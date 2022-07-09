Popcaketv

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Чимин прокомментировал интимное фото Чонгука и Тэхена: «Со мной он такого не вытворял!»

Чимин прокомментировал интимное фото Чонгука и Тэхена: «Со мной он такого не вытворял!»

Интимное фото участников группы BTS Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) привело Чимина (Jimin), еще одного участника группы, в настоящий шок! Об этом сообщил корейский инсайдер.

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