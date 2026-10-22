В ходе судебного процесса по делу о смерти 27-летней Анны Маловой представитель её отца Андрея Адмиралова подал гражданский иск о компенсации морального вреда к анестезиологу Михаилу Цибадзе, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности.
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