В ходе судебного процесса по делу о смерти 27-летней Анны Маловой представитель её отца Андрея Адмиралова подал гражданский иск о компенсации морального вреда к анестезиологу Михаилу Цибадзе, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности.